Il Covar dà i numeri e sono incoraggianti: bene la differenziata

La differenziata supera il 66 per cento. Questa è la sintesi dei dati che arrivano dal consorzio Covar 14. «Sui 19 comuni nei quali gestiamo il servizio di raccolta possiamo evidenziare che otto superano abbondantemente il 70 per cento di raccolta differenziata, altri nove superano il 65 per cento obiettivo di legge regionale; solo due comuni restano al di sotto del limite regionale, ma hanno comunque migliorato la loro performance superando il 60 per cento», ha fatto sapere il Consorzio...

Su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022