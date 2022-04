Rivalta: «Per il Tav meglio usare la linea storica»

Sono ripresi venerdì 1° aprile i lavori dell’Osservatorio tecnico per la realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione, guidato dalla scorsa estate dal commissario straordinario Calogero Mauceri, ma per ora il Comune non vuole parlare di compensazioni. «L’incontro è stato l’occasione per la Città per ribadire quanto già emerso nella riunione convocata dal prefetto di Torino il 23 novembre scorso con attori istituzionali e tecnici interessati alla tratta Avigliana-Torino - ha fatto sapere il Comune - In quell’occasione il commissario Mauceri si era detto intenzionato ad avviare e concludere entro il 2022 la progettazione dell’intera tratta nazionale da Bussoleno ad Orbassano per richiedere il cofinanziamento europeo ai lavori e di rendere il progetto sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico e di governance»...

Su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022