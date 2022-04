Rivoli, la canzone del Murialdo trionfa al concorso dell'Aid

Primo posto nella categoria riservata alle scuole primarie. Ma i 2237 ‘like’ incassati da “Virgola e punto”, la canzone inedita scritta ed interpretata dagli alunni della 5ª A e 5ª B della primaria del Murialdo, rappresentano il punteggio più alto in assoluto registrato tra i nove finalisti del concorso nazionale “Insieme è più bello” promosso dall’Aid, l’Associazione italiana dislessia. La seconda classificata, una scuola calabrese, ne ha raccolti poco più della metà (1160). Un successo che sarà ufficializzato mercoledì 20 aprile in occasione della cerimonia di premiazione online. Una bella soddisfazione per i ragazzi coinvolti e per il maestro di musica Andrea Piccirillo che li ha seguiti nelle varie fasi di scrittura ed interpretazione del brano. «È stato un bel lavoro di squadra - racconta l’insegnante - cui hanno partecipato i circa cinquanta ragazzi delle due classi impegnati nella scrittura del testo e nella composizione della melodia. Ed altrettanto bravi sono poi stati nel cantarla».