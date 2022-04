Grugliasco per Pasqua si accende di colori

La torre civica di via Lupo come la Mole Antonelliana di Torino. Il paragone è un po’ azzardato, ma dal punto di vista dell’illuminazione artistica i monumenti simbolo delle due città avranno qualcosa in comune. L’amministrazione comunale ha affidato, infatti, alla società leader mondiale per la produzione di proiettori architetturali, la Proietta di Avigliana, la progettazione dell’illuminazione dei principali edifici...

Su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022