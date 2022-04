L'ultimo viaggio a Rivoli del notaio Antonio Maria Marocco

Si sono svolti ieri, mattina, nella chiesa San Massimo di Torino, i funerali di Antonio Maria Marocco, 87 anni, rivolese che tanto ha fatto per la sua città natale e a cui è rimasto sempre legato, pur diventando noto professionista nella Torino in cui aveva studiato e in cui visse. Lascia un vuoto incolmabile non solo nel cuore e nella vita dei parenti stretti, ma anche di coloro che lo hanno conosciuto, frequentato nei tanti ambiti della...

su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022