Orbassano, dalla Regione al Comune 1,5 milioni per ristrutturare il centro per l’impiego

A seguito di un accordo con la Regione Piemonte, è stato assegnato al Comune di Orbassano un finanziamento di 1 milione e 500 mila euro per la ristrutturazione completa del Centro per l’Impiego di strada Rivalta 14. Si tratta di un edificio di proprietà comunale dato negli anni in comodato d’uso alla provincia, poi passato alla Città metropolitana ed ora gestito dalla Regione...

Su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022