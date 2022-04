Pianezza, trattori e macchinari distrutti nel capannone

Gli animali sono in salvo, ma diversi trattori e macchinari sono andati distrutti. È il bilancio del pauroso incendio che questa notte ha interessato un capannone in via Grange 50-52 all'interno del complesso che ospita quattro diverse aziende agricole. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco da Torino, Alpignano, San Maurizio Canavese, Caselle, ma anche da Rivoli, Grugliasco e Borgone-Sant'Antonino. Il massiccio intervento ha permesso di circoscrivere il rogo ed impedire che si estendesse al resto della cascina. Oltre ai mezzi agricoli sono andate in fumo circa 250 rotoballe stoccate nel capannone dove non si trovava bestiame.

