Grugliasco fa squadra con Film Commission e Museo del cinema

È stato proprio la storica villa all'interno del parco culturale Le Serre a fare da cornice alla breve cerimonia. La stessa location che in passato aveva ospitato la sede della casa di produzione cinematografica “Photodrama Producing Company of Italy”, fondata da George Kleine all’inizio del ‘900. Il doppio patto di questa mattina rafforza il suo legame con il cinema. Presenti il direttore della Film Commission Torino-Piemonte, Paolo Manera, il direttore del Museo del cinema Domenico De Gaetano, il presidente e il direttore della società Le Serre, Antonio Marzola e Marco Cucchietti, accanto al sindaco Roberto Montà ed all'assessore alla cultura Emanuela Guarino. Entrambi gli accordi potranno avere diversi sviluppi e ricadute sul territorio: dalla consulenza della Film Commission, non soltanto per il reperimento di location in zona, ma anche come supporto ad aspiranti registi e sceneggiatori desiderosi di mettersi alla prova. Molteplici anche le possibile sinergie tra il Museo del cinema e il parco Le Serre che ospita già una rassegna estiva e che potrebbe diventare punto di riferimento per nuove iniziative ed esposizioni legate alla storia ed al mondo delle produzioni cinematografiche.

«Grugliasco è stata sede, negli ultimi anni, di film importanti - sottoline Paolo Manera - Noi pensiamo che sia importante per la città di Grugliasco e per il Piemonte valorizzare il cinema. Siamo facilitatori e mediatori tra le produzioni e le città. Sono troupe piemontesi, romane e milanesi che girano in Piemonte. Vogliamo promuovere i luoghi piemontesi e faremo così anche per la città di Grugliasco. Anche la scuola di cirko Vertigo è stata partner di Film Commission. Abbiamo bisogno di location non solo auliche ma anche da valorizzare come aree industriali, scantinati, aree dismesse. L’accordo prevede anche uno scambio di competenze tra Film Commission e i piccoli produttori privati che in questi ultimi anni stanno provando a mettersi in gioco nel settore del cinema. Noi abbiamo professionisti, oltre ad una variegata serie di location, contributi, attrezzature».

«La firma del protocollo – aggiunge Domenico De Gaetano - non è solo un atto formale ma l’inizio di una serie di collaborazioni tra il Museo del cinema e la Città di Grugliasco. Le nostre biblioteche collaborano già con il Comune per mostre ed esposizioni. Vogliamo rivolgerci a un pubblico internazionale ma anche avere un contatto molto stretto con il locale e con le scuole. A Grugliasco sarà così: coinvolgeremo le scuole del territorio, tramite educazione civica e all’immagine per formare i giovani e il nuovo pubblico. Abbiamo già un progetto con la scuola di circo e abbiamo un legame con il parco culturale Le Serre». «Siamo promotori culturali – chiosa Antonio Marzola - Come società Le Serre siamo impegnati da sempre nel settore della cultura. Questi accordi sono fondamentali. Creiamo una rete che ci impegneremo a far crescere. Quest’anno le serate di cinema si svolgeranno a Villa Claretta e si può già pensare di proiettare film proposti dai Festival promossi a Torino, da Film Commission e Museo del Cinema. Mettiamo in relazione arte, cinema, formazione. Questi accordi favoriranno anche gli studenti e le loro esigenze anche qui a Grugliasco».