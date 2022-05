Orbassano, il condominio sociale senza barriere

È stato presentato nella mattina di martedì 3 maggio il nuovo servizio residenziale dedicato alle persone con disabilità motoria, che sorge nel quartiere Arpini. Si tratta del primo esempio in Italia con queste caratteristiche. In tutto sono stati costruiti sette appartamenti, liberi da ostacoli architettonici e dotati di tutti gli accorgimenti idonei ad ospitare persone con mobilità in carrozzina, in particolare quelle con lesioni midollari e patologie neurovegetative...

Su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022