Rivoli, la polizia dona ai profughi scarpe e giubbotti sequestrati

Rimasti inutilizzati per quattro anni, a causa della definizione del procedimento penale di cui erano oggetto, una cospicua quantità di indumenti sono stati donati ora alla chiesa di Maria Immacolata Ausiliatrice di piazza Cavallero. Saranno destinati ai profughi di guerra ospitati dalle strutture presenti sul territorio. Gli indumenti erano stati oggetto di sequestro nel 2018, da parte del commissariato cittadino. A seguito della definizione del procedimento penale, è stato possibile richiedere la destinazione degli stessi in beneficenza, in alternativa alla relativa distruzione. E così giovedì scorso gli agenti li hanno consegnati ai volontari. Diversi giubbotti, scarpe da ginnastica ed antipioggia andranno ora a sostegno ai cittadini ucraini ospitati dalla struttura gestita dall’Opera Salesiana di Chieri.