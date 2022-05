Rivoli, si allarga la rete dell'accoglienza

Avviate nuove iniziative del “Comitato Cittadini di Rivoli” nato dalla rete di famiglie per il progetto di accoglienza dei profughi arrivati in seguito all’aggressione russa. Dopo la prima importante risposta alla richiesta di aiuto, con accoglienza diretta in famiglia, occorre pensare a come proseguire visto che questa prima esperienza terminerà a breve. Pertanto, si rende urgente progettare nuove forme organizzative a partire dall’accoglienza...

Su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022