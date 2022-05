Flash-mob in piazza Castello dalla parte dei disabili

Ci saranno anche Stefano Olivetti di Alpignano e la sua fidanzata Elena Vezzani al flash-mob che si terrà domani, sabato 14 maggio dalle 10,30 in piazza Castello davanti alla Prefettura. L’iniziativa è promossa da “Comitato Legge 162 Piemonte” e “Art. 19 Progetti personalizzati di vita indipendente” per sollecitare un’effettiva applicazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Attese in piazza anche tante altre famiglie provenienti da Rivoli, Collegno, Grugliasco ed altri paesi della cintura e della valle di Susa. «Non abbiamo tempo di aspettare» sottolineano i familiari che chiedono di sostenere progetti di vita indipendente perdonali e partecipati.

La recente Legge Delega in materia di disabilità, votata dal Parlamento a dicembre 2021, rappresenta un’occasione unica di rinnovamento e riorganizzazione dei servizi socio assistenziali del nostro Paese e di reale applicazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La direzione indicata dalla Legge Delega è di attuare i progetti e prevenire l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità a favore di una reale inclusione sociale. Il Governo sta ora lavorando per emanare i decreti attuativi: è indispensabile dire con forza che occorre poter scegliere. Si chiede di poter scegliere dove e con chi vivere e di poter vedere garantito il diritto di vivere nel mondo di tutti, senza discriminazioni e alla pari con gli altri.