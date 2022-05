«Mite e altruista»: l’ultimo saluto di Orbassano a Bruno Alovisio

«A vent’anni ha lasciato il posto fisso per andare sei mesi nel Mato Grosso, a Gran Parajso, per costruire un ospedale». Così il pittore Valter Alovisio ricorda il carattere del fratello Bruno, già candidato sindaco ad Orbassano per Liberi e Uguali nel 2018, mancato giovedì scorso a 74 anni all’Hospice dell’ospedale S.Luigi...

Su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022