Rivoli, la biblioteca diventa un Campus studentesco

La biblioteca civica Alda Merini diventa “Campus universitario diffuso” grazie al progetto che è stato finanziato da Edisu Piemonte, ente regionale per il diritto alla studio universitario, con ben 12mila euro. Il contributo è stato subito impiegato per dotarla delle necessarie infrastrutture: 20 prese di corrente nel salone dell’aula studio allestita all’interno e quasi altrettante nella zona del pergolato (ex bar) per l’aula studio all’aperto, nella parte alta del...

Su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022