Rivalta, alla Case Atc cantieri per l’energia

Un cantiere da 6 milioni e mezzo di euro al via grazie agli incentivi del superbonus 110 per cento rimetterà a nuovo il condominio Atc di via Labriola e via Salvo D’Acquisto. Il complesso edilizio costruito nel 1979, conta quattro palazzine per complessivi 78 appartamenti tra edilizia sociale e proprietari privati. I lavori, affidati a Mieci, società del gruppo Renovit specializzata nella riqualificazione e gestione energetica del patrimonio pubblico, sono partiti da qualche settimana, prima con l’installazione dei ponteggi e il montaggio della gru, poi con i primi interventi...

Su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022