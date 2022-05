Rosta, riconoscimento Unicef per il Comune

Il Comune ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Unicef il cui Comitato provinciale ha attribuito un attestato di merito per “aver dimostrato forte e costante impegno al fine di garantire ai minori ed all’intera cittadinanza il diritto ad un ambiente di vita salubre e per aver intrapreso lodevole e costante opera di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale”.

La consegna, avvenuta mercoledì scorso in...

Su Luna Nuova di venerdì 20 maggio 2022