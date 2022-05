Bruino, torna la festa dei motori con i Lupi da Branco

Torna il “Motocelebration”, il raduno motociclistico organizzato nell’arena delle scuole di Bruino (via S.Rocco) dai Lupi da Branco da giovedì 26 a sabato 28 maggio. Edizione numero 24, ma 26° anno, visto lo stop dovuto alla pandemia per edizioni del 2020 e del 2021, per uno dei raduni biker più importanti della regione, per longevità e per qualità dell’intrattenimento...

Su Luna Nuova di martedì 24 maggio 2022