Alpignano, domenica arriva la fiaccola degli Special Olympics

In vista dei XXXVII Giochi estivi Special Olympics di Torino, domenica la fiaccola arriverà ad Alpignano per proseguire poi verso Avigliana. Dopo aver attraversato tutta l'Italia terminerà il suo percorso a Torino il 5 giugno, in occasione della cerimonia di apertura presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, dove accenderà il tripode, dando il via ufficiale alla 37ª edizione dei Giochi nazionali estivi. Domenica la fiaccola partirà dalla sede dell'Audido in via Pianezza attraverserà Alpignano e arriverà alle 11 al parco della Pace, luogo scelto per l'accensione del braciere. Sarà un momento solenne ed emozionante per tutti, organizzato dalla Consulta disabilità cittadina. Una grande festa dove saranno premiati gli atleti "Special" con intrattenimento musicale e animazioni. Una volta terminata la manifestazione la fiaccola si dirigerà ad Avigliana.