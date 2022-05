Bruino, i motori dei Lupi tornano a rombare

GUARDA LA FOTOGALLERY

Un edizione da urlo per il 24° “Motocelebration”, il raduno motociclistico organizzato nell’arena delle scuole di Bruino dai Lupi da Branco, evento giunto al 26° anno, considerando le due edizioni saltata per la pandemia nel 2020 e 2021. Una ripartenza con il tutto esaurito o quali, solo sabato sera il temporali che hanno flagellato il resto della provincia, hanno scoraggiato molti a mettersi in sella per arrivare a Bruino. Ciò nonostante, la serata è andata alla grande...

Su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022