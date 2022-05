Rivoli, Aurora Magnetto nuova cittadina onoraria

Durante la seduta del consiglio comunale del 26 maggio, è stata conferita dall’amministrazione comunale la cittadinanza onoraria ad Aurora Magnetto per l’impegno profuso nei confronti del territorio con iniziative in ambito sociale, sanitario, di tutela del patrimonio naturalistico ed artistico e per l’ impegno nella realizzazione della nuova sede della Croce Rossa. È stato anche consegnato un attestato di stima e...

Su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022