Rosta, quorum raggiunto: via libera al Morabito bis

I rostesi hanno scelto di riconfermare Domenico Morabito sindaco della città. Lo spoglio delle schede avverrà solo domani pomeriggio, ma ancora prima della chiusura dei seggi è stato chiaro che era stato scongiurato il commissariamento grazie alla alta affluenza degli elettori accorsi a votare: 2168 ovvero il 51 per cento degli aventi diritto. E nel caso specifico il quorum era fissato al 40 per cento. «Una grande vittoria. L’importante era vincere e farlo in modo convincente. Un risultato con il 51 per cento in una votazione con una lista sola, direi che è un dato inequivocabile di apprezzamento verso il nostro lavoro. Condivido questo risultato con tutto il mio gruppo e da domani dopo lo spoglio saremo pronti a lavorare alla grande per il nostro paese. Un’emozione grandissima e un ringraziamento ai rostesi per aver compreso il nostro lavoro ed averlo premiato».