Grugliasco: tendenza chiara, Gaito è il nuovo sindaco

Emanuele Gaito (centrosinistra) sarà, come da pronostico, il nuovo sindaco di Grugliasco: l'erede di Roberto Montà, quando sono state scrutinate oltre una ventina di sezioni, viaggia stabilmente al 70,1 per cento. Troppo staccati i suoi rivali per pensare ad un ribaltone: al secondo posto c'è l'ex sindaco Mariano Turigliatto (area civica-ecologista) con il 14,3, al terzo Daniele Berardi (centrodestra) con il 12,6, ultimo Vito Coviello (M5S) con il 3 per cento.

«Il risultato riconosce credibilità e fiducia al progetto della coalizione del centrosinistra e mi riempie d’orgoglio - sono le prime parole da sindaco di Gaito - Sono consapevole della grande responsabilità che una vittoria così larga mi affida nella guida della città. È un risultato che mi affida una città nella quale ha votato meno della metà degli aventi diritto. Un dato questo che pone degli interrogativi ai quali mi impegnerò a cercare risposte concrete. Dovremo comprendere, e lavorare per riavvicinarli alla Città. Sarò il sindaco di tutti: Grugliasco è città di passione e di collaborazione, con una profonda tradizione di partecipazione civica. La passione, l’amore per la città, la concretezza, una visione progettuale chiara, una squadra affiatata hanno consentito di raggiungere l’obiettivo. Da domani si ricomincia. Anzi si continua, per un altro passo avanti».

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022