Grugliasco: l'alloggio dell'Isola, palestra di autonomia

Una casa per aiutare i disabili a intraprendere un percorso di vita indipendente grazie al progetto promosso da Comune e Consorzio Ovest Solidale e alla sinergia e al contributo di diversi enti del terzo settore che lavorano sul territorio. Insieme per sostenere l’attivazione di progetti integrati e personalizzati sul territorio per costruire condizioni di autonomia attraverso misure di sostegno che favoriscano la crescita della...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022