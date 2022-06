Orbassano, Fischetto: dall’aria ri-pulita al sole

La nuova frontiera di Antonio Fischetto ora è nei sistemi di ventilazione. Romano d’adozione e orbassanese di origine, Fischetto in passato ha all’attivo alcuni brevetti: è suo, infatti, il brevetto di un dispositivo su ruote per la produzione di energia fotovoltaica attualmente in commercio, così come quello di un sistema per il riciclo di mozziconi di sigaretta per la produzione ecologica di mascherine chirurgiche...

Su Luna Nuova di martedì 14 giugno 2022