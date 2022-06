Piossasco, al Mulino l’ambiente dà spettacolo

Grande successo a Piossasco per le prime serate del festival “Teatro a pedali” con Fabrizio Bosso e Luca Mercalli al teatro Il Mulino. «Teatro a pedali è il primo festival a basso impatto ambientale in cui tutti gli spettacoli vengono alimentati dalla pedalata del pubblico grazie a biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica che permette la produzione di energia necessaria per alimentare l’impianto audio e luci del palco - spiega il direttore artistico Daniele Ronco - Il festival propone arte e spettacolo accompagnati da momenti esperienziali in cui lo spettatore viene posto al centro della performance. L’edizione di quest’anno ha infatti l’obiettivo di creare un legame sempre più stretto con le persone»...

Su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022