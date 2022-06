Grugliasco, cavalcaferrovia a senso unico alternato fino a settembre

A partire dalla mattina di lunedì 27 giugno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria al cavalcaferrovia di corso Torino. I lavori consistono nel ripristino del sistema di smaltimento delle acqua meteoriche (impermeabilizzazione della sede stradale, realizzazione di un corretto sistema di smaltimento delle acqua di piattaforma, rifacimento del manto stradale con una pavimentazione fonoassorbente) e nel rifacimento dei parapetti esterni in calcestruzzo dei camminamenti pedonali posti a lato della sede stradale. Interventi imprescindibili per il mantenimento del livello di efficienza e di sicurezza dell’opera e verranno realizzati da Rfi in accordo con il Comune. Per la realizzazione dei lavori sarà necessaria la chiusura parziale della viabilità su corso Torino (a senso unico alternato) fino a domenica 4 settembre, salvo imprevisti o ritardi dovuti alle condizioni meteo. Saranno anche riasfaltate le rampe laterali al ponte stesso sempre utilizzando bitume fonoassorbenti finalizzati alla riduzione del rumore causato dai transiti veicolari.