Grugliasco: "Specialmente Tu", pagella da dieci e lode

Sono passati già 10 anni da quel 2012, l’anno in cui era iniziato quello che sembrava soltanto un sogno: quello di creare uno spazio in cui tutti possano avere pari opportunità in diversi contesti come quello della scuola e delle relazioni sociali in genere. Per Specialmente Tu sono stati 10 anni pieni di soddisfazioni, traguardi raggiunti ma costellati anche da sfide e difficoltà da affrontare. «Ci siamo però sempre messi in gioco in un’ottica di...

Su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022