Rivoli, l'abbraccio della Città alle coppie più longeve

Settanta coppie rivolesi hanno festeggiato domenica scorsa alla Sala Congressi i 50 e 60 anni di matrimonio. Traguardo molto importante raggiunto da chi si era sposato negli anni 1960-61 e 62 nonché 1970-71-72, con cui il sindaco Andrea Tragaioli si è complimentato, portando questi coniugi come esempio per le generazioni future. «Dopo questi due anni nei quali abbiamo dovuto sospendere l' appuntamento - ha sottolineato il primo cittadino - riprende questa festa per i nostri concittadini. È importante ricordare le coppie che con il loro lavoro di una vita e la dedizione alla famiglia hanno contribuito a far crescere la nostra città. L’anniversario delle nozze è un momento intenso ed emozionante e la durata di questi matrimoni è un importante esempio nel quale va riconosciuto il valore degli affetti e della comunità. Sono grato a queste coppie perché rappresentano per me il valore fondamentale su cui basare la propria esistenza, la famiglia».

Hanno fatto da appendice momenti di intrattenimento musicale presentati da Beppe Castiglione, ideatore di questo format. L’esecuzione dei brani musicali più noti ed amati degli anni Sessanta e Settanta, si è alternata alla proiezione di foto della Rivoli di quei tempi ed alle immagini del giorno del matrimonio, fornite dalle coppie presenti. Il sindaco poi, insieme al vice Laura Adduce, al presidente del consiglio comunale Valerio Calosso, all'assessore Alfonso Lettieri e al consigliere Aldo Comoretto, hanno consegnato alle coppie e ai familiari presenti, una targa di auguri, il ‘pane dell' amore’ ed un omaggio floreale, grazie alla collaborazione del panificio Arte Bianca e Marino Fiori.