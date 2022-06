Rivoli, riaperto il centro commerciale allagato

Hanno lavorato tutta la notte i tecnici fatti intervenire dai responsabili del centro commerciale Conad di corso Susa che ieri pomeriggio era stato evacuato e chiuso in seguito all'allagamento provocato dalle forti piogge. Le infiltrazioni d'acqua avevano impregnato numerosi pannelli che compongono il controsoffitto all'altezza della Galleria dei Mercanti. Il centro commerciale era stato fatto evacuare, proprio per permettere ai vigili del fuoco di staccare i pannelli, farli cadere a terra e mettere in sicurezza l'area. Grazie al rapido e netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, l'intervento per ripristinare le coperture effettuato a tempi di record, ha permesso di rimettere in sicurezza i locali e poterli così riaprire al pubblico già questa mattina.