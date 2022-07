Orbassano, sport e sociale: l’annata perfetta del Cso

Tempo di bilanci per il Centro Sportivo Orbassano, che si accinge a chiudere una grande annata associativa. «Come ogni anno, arrivati al termine della stagione, si tirano le somme delle nostre attività. È stato un anno importante per la nostra associazione, che ha cercato con tutte le forze di lasciarsi alle spalle due anni molto complessi - spiega Paolo Sottile - Come ormai da diverso tempo non si può parlare del Centro Sportivo Orbassano, limitandosi a citare solo la parte sportiva, pur essendo una fetta importante della nostra associazione». Il Cso infatti con il passare del tempo è diventata un’associazione di promozione sociale e culturale a tutto tondo svolgendo attività per bambini, giovani, adulti e anziani...

Su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022