Grugliasco, la nuova giunta si presenta in Consiglio

Il più giovane resta Emanuele Gaito, il primo cittadino, che compirà 34 anni ad ottobre. Al suo fianco, come vice sindaco è confermata Elisa Martino, 42 anni, che mantiene le deleghe a politiche sociali e giovani ed acquista quella all'istruzione; Raffaele Bianco, 38 anni, prosegue come assessore ai trasporti, sicurezza, transizione ecologica e protezione civile; Luca Mortellaro, 38 anni, si occuperà ancora di bilancio e società partecipate. I volti nuovi sono quelli di Luciano Lopedote, 41 anni, cui sono state assegnate le deleghe a pianificazione territoriale e lavoro; Dario Lorenzoni, 50 anni, segretario Pd, che si dedicherà alle attività sportive ed alla promozione della città; Roberta Colombo, 47 anni, incaricata di occuparsi del commercio, dello sportello polifunzionale e della macchina comunale in genere; Federica Petrucci, 48 anni, cui andranno cultura, lavori pubblici e patrimonio. Stasera la presentazione nel primo consiglio in cui la maggioranza proporrà come presidente Luigi Musarò.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 5 luglio 2022