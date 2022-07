Grugliasco, standing ovation per tre "ballerini speciali"

Applausi per tutti sabato sera al teatro Don Bosco di Cascine Vica dove è andato in scena il saggio di fine anno della scuola di danza “La Cubanita Dance”. Tutti davvero bravi gli alunni di Roberta Malvito. Ma a far alzare in piedi tutto il numeroso pubblico per una standing ovation tanto spontanea quanto entusiasta, sono stati i tre “ragazzi” dell’Isola che non c’è che da ottobre scorso hanno seguito con grande profitto le lezioni...

Su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022