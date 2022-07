Savonera si ritrova intorno al suo "Angolo del cuore"

Savonera in festa ieri pomeriggio. I volontari del Comitato di quartiere, l’associazione Noi e i firmatari del “patto di collaborazione” con il Comune, hanno modificato ed ampliato la casetta, diventata fulcro della comunicazione e punto di incontro per i cittadini. Nella “casetta rossa”, che ha preso la denominazione, “L’angolo del cuore “, sono presenti quattro strutture variegate nella forma, ma tutte con denominatore “il cuore “. A partire dall’area “scambio libri-book crossing” ovvero lo scambio gratuito e libero di libri tra gli utenti: ciascuno può prelevare e inserire libri senza impegni formali, salvo il dovere morale di inserire un volume per ogni prelievo, in modo da garantire il “rifornimento” costante della vetrinetta e la continuità del servizio.

A seguire è stato installato il primo defibrillatore ad uso pubblico di Savonera, in piazza della Liberazione. Strumento essenziale per salvare vite che potrà essere utilizzato solamente da coloro che sono stati ufficialmente formati all’utilizzo e in possesso di una certificazione valida. Un taglio del nastro simbolico, che vuole ricordare, ma soprattutto sensibilizzare al tema, portando Savonera a compiere un ulteriore passo avanti verso una frazione sempre più cardioprotetta. Accanto allo scambio libri e al defibrillatore, la “casetta rossa”, si arricchisce di una nuova bacheca per le informazioni alla cittadinanza. A completare “l’angolo del cuore “, una nuova panchina donata dall’Avis. Parte attiva è stata svolta anche dai titolari degli esercizi commerciali grazie al loro contributo economico e la disponibilità ad avere effettuato il corso di utilizzo del defibrillatore.