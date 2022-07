Collegno premia i Mons e li nomina "ambasciatori"

Ieri sera sul palco del Flowers Festival, il sindaco Francesco Casciano ha voluto consegnare ai Mons un attestato a nome della Città, per i grandi risultati ottenuti in questa annata. A partire dalla partecipazione a "The Band" talent show di Raiuno dove hanno riscosso grandi consensi. Il gruppo è stato premiato in apertura della serata che ha visto protagonisti gli "Eugenio in via Di Gioia". «Se loro sono gli ambasciatori di Torino - ha sottolineato il sindaco - voi lo siete di Collegno». Altra soddisfazione quindi, dopo un analogo riconoscimento ricevuto un mese fa a Rivoli. Il gruppo infatti ha solide radici nella nostra zona. Marco Capitanio, 22 anni detto ‘Capi’ (voce) è di Grugliasco, Alessandro Alloj, 'Jolla' 20 anni (batteria) è di Collegno (batteria) come Andrea Colombo, 21 anni (tastiere), Alex Crupi 25 anni (chitarra) è di Rivoli mentre Marco Garbarino 'Garba', 22 anni (basso) è di Torino. Una bella storia iniziata sui banchi di scuola della media 66 Martiri di Grugliasco dove si sono conosciuti Marco Capitanio e Alessandro Alloj che hanno coltivato insieme la passione per la musica proprio durante i “laboratori” frequentati alla scuola grugliaschese. Passione poi perfezionata all'Upstage Music Lab' scuola di musica Aps.