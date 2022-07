L'ultimo viaggio di Scalfari al cimitero di Rosta

Non è ancora stata fissata la data in cui le ceneri di Eugenio Scalfari saranno tumulate nella tomba di famiglia presso il cimitero cittadina. La volontà di riposare accanto alla prima moglie Simonetta ed al suocero Giulio De Benedetti, è stata espressa dallo stesso fondatore di Repubblica negli ultimi giorni della sua vita. Decisione presa nonostante avesse una nuova compagna, Serena, fin da quando la moglie, scomparsa nel dicembre del 2006, era ancora in vita. Un legame mantenuto sempre vivo quello con Rosta, dove Scalfari tornava spesso e dove il 30 settembre 2001 aveva partecipato alla cerimonia di intitolazione del parco sulla collina morenica alla famiglia De Benedetti. Rapporto costante e discreto vissuto per tanti anni nella cornice della splendida tenuta Viberti al confine con Rivoli.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022