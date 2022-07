Rivoli, la Festa dell'Unità riparte alla grande

Un successo la Festa dell’Unità 2022 che, tornata ai giardini Lamarmora dopo lo stop della pandemia, ha registrato numeri alti di presenze sia ai tavoli, per gustare l'ottima cucina, sia nell’area allestita per gli incontri e i dibattiti, tra cui quello molto partecipato coi sindaci Matteo Ricci, Stefano Lo Russo e Giorgio Gori. Non è stato l’unico seguito con interesse, ma certo il più affollato. Tantissimi i politici che si sono susseguiti sul palco, affrontando diversi temi: Silvia Fregolent, Marcello Mazzù, Carlotta Salerno, Roberto Bacchin, Fabrizio Frosina, Mario Giaccone, Igor Boni, Michele Paolino, Sergio Chiamparino, Edi Lazzi, Massimo Fimiani, Brando Benifei, Mauro Laus, Chiara Gribaudo, Paolo Furia, Consiglieri Regionali Piemontesi, Daniele Valle...

Su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022