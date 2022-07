Emodinamica Rivoli-San Luigi tra le prime dieci in Italia

Con circa 3mila 300 procedure coronariche eseguite nel 2021, il Centro unico di emodinamica Rivoli-San Luigi si colloca fra i primi 10 centri italiani a maggiore volume di attività. È quanto emerge dai dati dei Laboratori di emodinamica italiani del 2021, raccolti, controllati e validati con rigorosi audit, dalla Società italiana di cardiologia invasiva e che comprendono tutte le procedure effettuate nei 273 Laboratori per un totale di 280mila coronarografie, 150mila interventi di angioplastica coronarica e 35mila procedure salvavita di riapertura della coronaria in corso di infarto miocardico acuto. Il Centro unico di emodinamica Rivoli-San Luigi di Orbassano è nato nel 2015, con una completa integrazione delle équipe di emodinamisti che lavorano presso la Cardiologia di Rivoli e la Cardiologia di Orbassano (Rolfo, Cerrato, Quadri, Franzè, Pavani e Zanda), coordinati da Francesco Tomassini, responsabile della struttura semplice.

L’equipe unica degli emodinamisti ha permesso di garantire un alto volume di procedure, un attento controllo della qualità ed una crescita nei numeri e nelle tipologie degli interventi effettuati non solo coronarici ma anche per cardiopatie strutturali (chiusura difetti congeniti, chiusura auricola sinistra, valvuloplastiche aortiche ed interventi vascolari su carotidi ed arti inferiori) in entrambi i centri. La strategia delle due Aziende ha permesso di proseguire l’attività nei due Centri con un servizio di reperibilità h24 notturna e nei festivi. In tal modo il paziente viene curato immediatamente nell’ospedale in cui si reca tramite il Network cardiologico del 118.