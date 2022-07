Precedenza ai rivolesi per le assunzioni al nuovo Eurospin

Sarà il Centro per l’impiego di Rivoli ad analizzare i profili già disponibili nella banca dati ed a raccogliere ulteriori candidature tra cui i responsabili di Eurospin potranno scegliere gli addetti da assumere in vista dell’apertura di un nuovo punto di vendita nell’area tra via XX Settembre e corso Primo Levi, accanto all’istituto Natta. «Questo accordo è un grande risultato - sottolineano il sindaco Andrea Tragaioli e l’assessore al commercio Paolo Dabbene - Tramite azioni congiunte tra enti pubblici e privati permette di migliorare l’occupazione sul territorio, attraverso lo sviluppo del sistema produttivo locale». Obiettivo comune quello di promuovere l’occupazione sul territorio, allo scopo di organizzare e arricchire mutualmente le attività di politica attiva del lavoro in favore dei cittadini e le iniziative di promozione dello sviluppo economico locale.

Si è quindi deciso di valutare la prossimità territoriale alla sede aziendale del personale da inserire nel proprio organico in presenza dei requisiti, delle competenze richieste, dei profili ricercati, con particolare riferimento ai residenti a Rivoli. Grazie alla convenzione tra Comune e Agenzia Piemonte Lavoro, sarà il Centro per l’impiego di Rivoli a fungere da collettore delle auto candidature raccogliendo curricula che verranno proposti all’azienda. Il Comune ha inoltre ha messo a disposizione dell’azienda i propri locali per la gestione degli incontri di selezione che inizieranno indicativamente a fine estate. Per proporre la propria candidatura si può inviare il curriculum a: preselezione.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it, con oggetto: operatore di vendita Eurospin.