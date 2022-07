Rivoli, malore in fabbrica: sciopero e presidio ai cancelli

Dalle 6 di questa mattina in presidio in corso IV Novembre a Cascine Vica davanti ai cancelli della Dana-Graziano. Sono i colleghi di Luca Cappelli, l’operaio di 61 anni, stroncato ieri da un malore durante il suo turno di lavoro mentre si trovava all’interno della fabbrica di via Cumiana. «Un gesto di solidarietà e di vicinanza con la famiglia – spiegano le Rsu delle tre sigle sindacali che hanno proclamato unitariamente sciopero e presidio - Non sappiamo e non avremo la pretesa di sapere quali siano state le cause scatenanti del decesso del nostro collega ma siamo certi che le condizioni microclimatiche in cui versa lo stabilimento da troppi giorni, non aiutano sicuramente i lavoratori a svolgere le proprie attività in piena sicurezza, soprattutto se si tratta di persone con patologie cardiopatiche come il compianto Luca. Il caldo certamente è un fattore non attribuibile al datore di lavoro, ma l’inefficacia nel contrastarlo in fabbrica, sicuramente sì».

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio. Luca Cappelli, che abitava a Bruino, era appena uscito da un ufficio, quando si è accasciato a terra privo di sensi. È stato subito soccorso dai colleghi e quindi dal personale di primo soccorso in forza all’azienda con defibrillatore e massaggio cardiaco per oltre venti minuti. Poi sono arrivate due ambulanze ma anche i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. Sul posto c’era anche il figlio che aveva da poco terminato il suo turno. Lo hanno richiamato mentre stava uscendo. «Tuo padre non si è sentito bene». È corso dentro ed ha assistito agli ultimi inutili tentativi di rianimazione.