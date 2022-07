Orbassano, si allontana dall'ospedale: ricerche in corso

Flavio Cogotti, 55 anni, si è allontanato giovedì 21 luglio dal pronto soccorso dell'ospedale San Luigi di Orbassano. E' fortemente provato, soffre di depressione e ansia, ha stati di confusione mentale e potrebbe non ricordarsi il suo nome. Non ha denaro con sé, documenti, né telefono, indossa boxer e maglietta e delle ciabatte infradito in quanto è scappato dal pronto soccorso dell'ospedale dove era ricoverato da due giorni. Abita a Torino, è alto circa m 1,75, capelli scuri un po' brizzolati.