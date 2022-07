Night Buster si allunga a Pianezza, Savonera e Druento

Da venerdì 29 luglio 'Night Buster’ , il servizio notturno di trasporto pubblico toccherà anche Pianezza. Fino alla notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre il trasporto sarà potenziato ogni venerdì, sabato e prefestivi con i bus notturni gestiti da Gtt ampliando il servizio già esistente della linea ‘60 Argento’ tra piazza Vittorio a Torino e Venaria e ora prolungato fino a

Pianezza con fermate anche a Savonera e Druento. Con partenze ogni ora dalle 23 alle 4 da via Claviere/Itas a Pianezza e con fermate in via Donizetti/via Morandi a Druento, via Torino a Savonera e via Palestro a Venaria, e, in senso opposto,

dalle 24 alle 5 da piazza Vittorio Veneto a Torino, il servizio è pensato per rendere più comoda e sicura la vita notturna attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Come sottolinea l’assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, "questo servizio va finalmente a coprire una richiesta che i Comuni avanzano da anni, ultimamente ripresa dalla consigliera regionale pianezzese Sara Zambaia. Si tratta di un’opportunità ideale per spostarsi di notte senza dover pensare al parcheggio, in tutta sicurezza perché realizzato con veicoli videosorvegliati ed in modalità ecologica grazie all’utilizzo di bus a metano. L’Agenzia della mobilità piemontese ha lavorato intensamente in queste settimane con Gtt per far attivare rapidamente il servizio e incrementare già quest’estate una linea che ha dimostrato di essere molto apprezzata negli anni passati".