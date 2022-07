Rivoli, l'Unitre dà l'addio a Silvana Francone

Un grande lutto per l’Unitre: la scomparsa della “sua” Silvana Francone, da circa trent’anni iscritta all’associazione, in cui ha ricoperto ruoli diversi. Ma soprattutto è stata una carissima amica. Novant’anni compiuti nello scorso gennaio e festeggiati con un abbraccio corale dagli amici presenti durante la lezione di filosofia del professor Bertone, corso per il quale continuava a svolgere la funzione di assistente accanto a Marcello Favareto. Tantissime le dimostrazioni di affetto per...

Su Luna Nuova di venerdì 29 luglio 2022