Collegno, marinai in lutto per l'addio a Romolo Sateriale

Si è spento Romolo Sateriale, classe 1929, originario di Avellino. Un personaggio storico dell’Associazione Marinai d’Italia di Collegno. Persona molto amata e ben voluta da tutti era sempre presente ad ogni iniziativa che riguardava la sua amata Marina, occasione sempre piacevole per chiacchierare con lui delle sua avventure e storie di mare. Dal 1948 al 1950 quand’era in servizio ha partecipato allo sminamento di ordigni bellici inesplosi nel Tirreno e Adriatico rendendo più sicure le nostre acque, arruolato come volontario fece il suo primo imbarco sulla nave Cadorna e a seguire la Cormorano e molte altre. Si congedò nell’aprile del 1962 con il grado di 2° capo. «Aveva nome, spirito e passo da fondatore della sezione cittadina dell'Anmi - lo ricorda il sindaco Francesco Casciano - Sempre presente alle iniziative della comunità condivideva sempre con la sua ironia la voglia di esserci, di partecipare e di contribuite alzando il morale alla compagnia».