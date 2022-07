Bruino, martedì i funerali dell'operaio stroncato da un malore

Si svolgeranno martedì alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Bruino, i funerali di Luca Cappelli, l’operaio 60enne, stroncato giovedì 21 luglio da un malore durante il suo turno di lavoro mentre si trovava all’interno della Dana-Graziano di Cascine Vica. Sarà l’occasione per colleghi ed amici per stringersi intorno alla moglie Roberta, ai figli Fabio e Nadia ed ai genitori Graziella e Sabatino. Il giorno successivo alla tragedia, le Rsu avevano proclamato uno sciopero ed inscenato un presidio davanti ai cancelli di corso IV Novembre. Innanzitutto come iniziativa di solidarietà e vicinanza alla famiglia. Ma anche per attirare l'attenzione sui disagi provocati dal caldo eccessivo registrato nelle ultime settimane in tante aziende. «Non sappiamo e non avremo la pretesa di sapere quali siano state le cause scatenanti del decesso ma siamo certi che le condizioni microclimatiche in cui versa lo stabilimento da troppi giorni, non aiutano i lavoratori a svolgere le proprie attività in piena sicurezza, soprattutto se affetti da patologie cardiopatiche come il compianto Luca».