Collegno, scontro auto-moto: muore 58enne di Grugliasco

È tuttora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 9, in via Leopardi all'altezza della Clinica della memoria a borgata Paradiso. Uno schianto tra uno scooter ed un'auto in cui ha perso la vita l'uomo che si trovava in sella alla moto: Fabrizio Fochi, 58enne di Grugliasco, titolare della pizzeria ristorante del Campo Volo di Collegno. Da una prima ricostruzione, entrambi i veicoli stavano percorrendo via Leopardi in direzione di viale Certosa. Per cause ancora da chiarire, lo scooter è andato a tamponare violentemente la Lancia che lo precedeva. Il motociclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza riportando gravi lesioni. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 accorsi poco dopo sul posto, in seguito all'allarme lanciato dallo stesso conducente dell'auto coinvolta nell'incidente. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ristoratore 58enne. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno ora raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica dell'incidente.