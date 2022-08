Rivoli, un libro per l'estate a bordo piscina

Quattro chiacchiere parlando di libri, a tu per tu con gli autori, accompagnati dalle letture a cura del "fine dicitore" Beppe Castiglione. Sono gli ingredienti della rassegna "Un libro per l'estate" in programma fino ad inizio di settembre nell'area verde dell'Acquajoy di viale Colli. Martedì pomeriggio Eva Monti ha dialogato con Pietro Branca, titolare dell'omonimo agriturismo di Tetti Neirotti ma sempre più a suo agio nei panni dello scrittore. Il suo ultimo libro “La porpora sgualcita” è un romanzo storico ambientato in Piemonte all’epoca dell’invasione francese. Il prossimo appuntamento è in programma il 17 agosto quando sarà ospite Egle Bolognesi con il suo "All'ombra dei tigli" (Neos edizioni); giovedì 25 agosto Franca Rizzi Martini racconterà "Il fiume senza luna" (Neos edizioni); lunedì 29 agosto sarà la volta di Teresa Fessia e del suo "Vento da est" (La Riflessione editore). Si chiude giovedì 1 settembre con Pippo Degrandi che presenta "Fai camminare i tuoi pensieri. Viaggio di 100 giorni tra mente e coscienza" (Pathos edizioni).