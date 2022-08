Tra Rivoli e Rosta strada chiusa per una settimana

Da lunedì 5 settembre e fino a venerdì 9 settembre o comunque fino al termine dei lavori di ripristino del manto stradale dopo la posa dei tubi di interconnessione idraulica del marzo scorso, sarà chiusa la strada tra Rivoli e Rosta. La chiusura sarà attiva dalle 8 alle 18, eccetto mezzi di soccorso ed autorizzati, con deviazione della viabilità sui percorsi alternativi già utilizzati per le precedenti lavorazioni; nelle restanti ore il passaggio potrà avvenire con senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico con limite di velocità a 30 km l'ora e divieto di sorpasso. I residenti sono invitati a limitare il transito carraio nelle fasce orarie di riferimento. I pullman Gtt subiranno la deviazione in corso Moncenisio, via Sant’Antonio di Ranverso, via Ponata, via Caduti della Libertà, via Rivoli verso Buttigliera e viceversa. «Raccomandiamo ai cittadini - sottolinea il sindaco di Rosta, Domenico Morabito -di organizzare i propri spostamenti attraverso viabilità alternative, in modo da ridurre al minimo i disagi».