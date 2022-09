Rivoli: per gli atleti arriva un motivatore speciale

Lo sport come strumento d’inclusione, la disabilità come energia mentale, il motivatore come mental-coach, il doping emotivo come naturale efficienza psico-fisica. Sono solo alcuni dei concetti alla base del progetto “Agonismo solidale” che sta prendendo forma al centro di incontro Don Puglisi di Cascine Vica. Motore dell’iniziativa è Mauro Cennerazzo, triatleta, da diversi anni in prima linea nel campo dell’utilizzo delle discipline sportive nell’inclusione dei disabili. Ma il suo intento è sempre stato quello di rendere le persone con difficoltà motoria o intellettiva non soltanto “oggetto” della pratica sportiva ma veri e propri protagonisti. È il caso di Raffaele Scali che si allena da tempo con Cennerazzo di cui è diventato appunto “motivatore”. Perché allenarsi e...

su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022