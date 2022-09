Villarbasse: S.Amato e lo sport di fine estate

Si è svolta lo scorso fine settimana al centro sportivo comunale la tradizionale manifestazione di Sant’Amato organizzata dal Comune in collaborazione con l’Unione sportiva e l’associazione “Progetto Davide”. Evento che ha avuto un’affluenza notevole, con due serate di musica e degustazione di ottime pietanze a cura della pizzeria La Spurty e dei volontari del Progetto Davide cui va l’utile della manifestazione solidale finalizzata appunto alla raccolta fondi per la realizzazione dell’attesa Casa famiglia per l’associazione. Una casa tutta per loro, i disabili che ne fanno parte. Un sogno condiviso, come ricorda il vicesindaco Gianni Gallo. Una casa che Pier Aldo Bona, il presidente dell’associazione, vorrebbe quale luogo prioritario per gli incontri e le attività dei...

su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022