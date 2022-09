Rivoli, il decano dei bersaglieri ricorda il XX Settembre

Un bersagliere, piume in testa e passo svelto nonostante l’età, ha depositato la corona al monumento ai giardini Lamarmora di via Luigi Gatti dove martedì 20 si è svolta la commemorazione dell’impresa fatta proprio dai bersaglieri per la presa di Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Era allora il “XX Settembre”, la stessa data scelta dall’associazione La Meridiana per ricordare l’evento che portò alla fine del potere temporale del Papa e al...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022